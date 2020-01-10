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"Быстрее только одесский маршрутчик": Усик провел искрометную тренировку со своим сыном

10 января, 13:56

Наследника Александра Усика уже называют будущим царем мирового бокса

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Facebook

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Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик в ожидании официальной информации о своем следующем сопернике в супертяжах провел необычную тренировку в Киеве. Партнером знаменитого боксера по залу выступил его сын. Во время разминки Усик-младший попытался повторить за своим отцом резкие апперкотные движения. И у него довольно неплохо получилось.

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Подписчики Александра Усика уже называют его сына "будущим царем мирового бокса", отмечая быстроту его движений:

  • Вот это скорость!
  • Быстрее их только одесский маршрутчик, который сейчас меня чуть не снес
  • Голова закружилась)
  • Даже мощнее, чем руки-базуки

Отметим, что Александр Усик является отцом троих детей – сыновей Кирилла и Михаила, а также дочери Елизаветы.

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Добавим, что в предыдущий раз Усик дрался в октябре 2019 года. Тогда он провел дебютный бой в супертяжелом весе, одолев техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна. Ожидается, что весной 2020 года украинец встретится с Дереком Чисорой, а уже ближе к концу года может получить шанс сразиться за пояс чемпиона мира.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс соцсети Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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