Бывший партнер Александра Усика и Василия Ломаченко погиб в автокатастрофе

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в результате автокатастрофы, сообщает Федерация бокса Украины. ФБУ не сообщает о деталях происшествия. Пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко на личной странице в Facebook оставил ссылку на видео аварии. Лисовой является многократным призером чемпионатов Украины по боксу и экс-участником клуба "Украинские Атаманы".

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Помимо участия в турнирах с "Украинскими атаманами", Лисовой становился призером чемпионатов Украины по боксу. В составе "Украинских атаманов" ранее выступали Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, Виктор Выхрист и другие украинские боксеры.

Напомним, что не так давно Усик попал в другой скандал. Ветеран АТО Леонид Остальцевый раскритиковал Усика и Ломаченко за их гражданскую позицию, на что боксер ответил стихом. "На словах ты терминатор, а по сути первый блин", – говорится в одной из строчек.

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Видео: Instagram

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