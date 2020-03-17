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Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавируса

17 марта, 14:46

Богдан Юрков

Несмотря на карантин, боксер призывает продолжать ходить в храмы и причащаться

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик высказался относительно того, стоит ли прекращать ходить в храмы во время карантина, связанного с распространением коронавируса. Напомним, накануне Усик заявил, что у него вирус, но это не COVID-19.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех, – сказал во время онлайн-общения, управляя своей машиной, Александр Усик. – Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедывайтесь и тогда будет все хорошо. Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет. Все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу"

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Ранее мы рассказывали, что Усик хочет стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, которым пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу вне ринга.

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Также мы писали о разговоре Усика с предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. По словам боксера, митрополит выражал сомнение относительно того, стоило ли Усику переходить из крузервейта в супертяжелый вес.

Смотрите, как Усика остановила полиция

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карантин Александр Усик коронавирус храмы

Источники: Сегодня|Спорт , Luckypunch.net

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