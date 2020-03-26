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Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса

26 марта, 15:24

Александр Трикиша

Американский боксер подключен к системе искусственной вентиляции легких

Бывший соперник украинского боксера Владимира Кличко американский супертяжеловес Деррик Джефферсон заразился коронавирусом и сейчас находится в критическом состоянии. По информации Boxing Scene, бывший боксер находится в искусственной коме в одной из больниц штата Мичиган.

Сейчас Джефферсон подключен к системе искусственной вентиляции легких, ем не менее, его родственники отмечают постепенное улучшение его состояния.

Джефферсон встречался с Кличко в 2001 году в поединке за титул WBO. Правда, особого сопротивления украинцу он не составил – Кличко-младший нокаутировал американца уже во втором раунде. Именно поэтому братья Кличко были признаны лучшими боксерами 21-го века, а сам Владимир возглавляет престижный рейтинг.

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Также мы писали, что 57 лет назад случилась знаменитая трагедия на ринге, воспетая легендой поп-музыки. Легендарный певец Боб Дилан хотел обратить внимание на халатность, приведшую к смерти знаменитого боксера Дэйви Мура.

Самые трагические случаи в истории бокса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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бокс боксер Владимир Кличко коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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