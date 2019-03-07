Бывший соперник Кличко: "Я чувствовал, как он пытается пробить мне лицо насквозь"

Американский боксер заявил, что Кличко намного сильнее, чем нынешний чемпион Деонтей Уайлдер

Владимир Кличко. Фото: AFP

Бывший соперник Кличко: "Я чувствовал, как он пытается пробить мне лицо насквозь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/114/7d3/5c81147d31d63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/114/7d3/5c81147d31d63.jpg 2019-03-07T14:55:18+02:00 Бокс Американский боксер заявил, что Кличко намного сильнее, чем нынешний чемпион Деонтей Уайлдер

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Крис Арреола (37-5, 32 КО) сравнил своих двух экс-соперников – украинца Виталия Кличко и обладателя титул WBC Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Ранее появилась информация, что одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки.

- Уайлдер – лучший боец, с кем вам приходилось встречаться?

- Нет, лучший – Кличко, и намного. Он был просто самым умным бойцом, с которым я дрался. Если сравнивать, то Уайлдер самый атлетичный, с кем я дрался. По скорости рук – это Стиверн, меня это бесит (смех). Честно говорю, его руки меня сильно беспокоили. У меня сжималось сердце, когда я видел его выходящим (на бой) в районе 123 кг. Я думал, твою ж мать, я хотел бы быть его оппонентом. Честно говорю, я хотел бы подраться с таким жирдосом и я был бы чемпионом мира.

- Сравните силу Уайлдера и Кличко.

- Это легко. Когда меня бил Кличко, я чувствовал, как этот засранец пытается пробить мне лицо насквозь. Вы понимаете, о чем я. Как будто он был сфокусирован на том, что находится за мной. А когда меня бил Уайлдер, то это больше было похоже на кнут, как будто удар хлыстом. Я почувствовал его, потому что это было как хлыст. Но Кличко… этот чувак просто смял меня.

Кстати, ранее было подсчитано, что каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро. Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бывший соперник Кличко: "Я чувствовал, как он пытается пробить мне лицо насквозь"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: XSport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.