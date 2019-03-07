Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Бывший соперник Кличко: "Я чувствовал, как он пытается пробить мне лицо насквозь"

Сегодня, 14:55

Американский боксер заявил, что Кличко намного сильнее, чем нынешний чемпион Деонтей Уайлдер

Владимир Кличко
Владимир Кличко. Фото: AFP
Бывший соперник Кличко: "Я чувствовал, как он пытается пробить мне лицо насквозь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/114/7d3/5c81147d31d63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/114/7d3/5c81147d31d63.jpg Бокс Американский боксер заявил, что Кличко намного сильнее, чем нынешний чемпион Деонтей Уайлдер

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Крис Арреола (37-5, 32 КО) сравнил своих двух экс-соперников – украинца Виталия Кличко и обладателя титул WBC Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Ранее появилась информация, что одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки.

- Уайлдер – лучший боец, с кем вам приходилось встречаться? 

- Нет, лучший – Кличко, и намного. Он был просто самым умным бойцом, с которым я дрался. Если сравнивать, то Уайлдер самый атлетичный, с кем я дрался. По скорости рук – это Стиверн, меня это бесит (смех). Честно говорю, его руки меня сильно беспокоили. У меня сжималось сердце, когда я видел его выходящим (на бой) в районе 123 кг. Я думал, твою ж мать, я хотел бы быть его оппонентом. Честно говорю, я хотел бы подраться с таким жирдосом и я был бы чемпионом мира.

- Сравните силу Уайлдера и Кличко.

- Это легко. Когда меня бил Кличко, я чувствовал, как этот засранец пытается пробить мне лицо насквозь. Вы понимаете, о чем я. Как будто он был сфокусирован на том, что находится за мной. А когда меня бил Уайлдер, то это больше было похоже на кнут, как будто удар хлыстом. Я почувствовал его, потому что это было как хлыст. Но Кличко… этот чувак просто смял меня.

Кстати, ранее было подсчитано, что каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро. Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Владимир Кличко, Крис Арреола, Деонтей Уайлдер

Вы сейчас просматриваете новость " Бывший соперник Кличко: "Я чувствовал, как он пытается пробить мне лицо насквозь"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпион WBC Уайлдер проведет супербой с Бризилом, Уайт остался у разбитого корыта

Сегодня, 10:26

Американский боксер увел соперника у британца Диллиана Уайта

Музыка Эминема, слова Фьюри: как обидчик Кличко послал промоутера Усика

Вчера, 17:33

В сеть попало видео скандального рэпа в исполнении британского супертяжа с фразой "F*ck you, Eddie!"

Бухгалтерия бокса: каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро

5 марта, 20:59

Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле"

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

5 марта, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места

3 марта, 14:04

Украинский футболист "Манчестер Сити" за месяц прибавил почти 40 тысяч новых подписчиков, а Коноплянка и Ярмоленко продолжают падение

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Алина Гросу беременна первенцем?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Автогражданка по-новому. Украинским водителям переписали правила
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

5 марта, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

5 марта, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

5 марта, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Идеальный вес женщины (таблица)

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью