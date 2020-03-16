Бывший соперник Владимира Кличко призвал Усика приготовиться поглощать удары от Чисоры

Брайант Дженнингс претендовал на звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе

Еще один эксперт бокса поделился своим мнением о будущем бое в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Напомним, шоу состоится 23 мая в Лондоне, а Усик и Чисора проведи дуэль взглядов.

Высказаться решил американский боксер Брайант Дженнингс. 35-летний спортсмен в свое время претендовал на чемпионские пояса, но в 2015 году проиграл важные поединки Владимиру Кличкои кубинцу Луису Ортису. За прошлый год он также провел два неудачных боя. Зато решил высказаться о встрече Усика с Чисорой:

"Усик – боец. Он продемонстрировал свои замечательные способности. Безусловно, исходя из его технических навыков, Александр может стать угрозой в супертяжелом дивизионе. С другой стороны, я видел Дерека Чисору. Не думаю, что Усик готов драться с ним. Мне кажется, что Александр не знает, с чем будет иметь дело. Кто-то может копировать Дерека во время спаррингов. Но надо хотя бы взять версию Чисоры времен боя с Диллианом Уайтом. Может, кто-то ожидает увидеть бой мешка против хорошего боксера, но это будет поединок двух крепких бойцов. Делая выводы на основании боя с Чаззом Уизерспуном и небольшого дискомфорта, который испытывает Усик, могу сказать, что ему нужно хорошо готовиться. Александру надо быть готовым к тому, чтобы поглощать удары". В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

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Дженнинг провел в профи 28 боев, в которых добыл 24 победы и четыре раза уступал.

Смотрите, как Усик высказался в адрес недоброжелателей

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Александр Усик Видео: Instagram

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