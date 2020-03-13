Не пропустите первую дуэль Усика и Чисоры: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку

Британец делал все, чтобы меньше светить свое лицо, и вышел на "смотрелки" в очках

Украинский супертяж Александр Усик и его британский оппонент Дерек Чисора провели первую дуэль взглядов. Боксеры встретились лицом к лицу в Лондоне на пресс-конференции, которая посвящена их поединку 23 мая на O2 Arena в столице Британии. Наш бывший абсолютный чемпион в крузервейте явился к журналистам в черной шляпе, и в сети из-за мрачного и угрожающего образа его сравнили с известным американским рестлером Марком Кэлвеем по прозвищу "Гробовщик".

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А вот Чисора, который четырьмя сантиметра уступает Усику в росте, выглядел достаточно комично в бесформенном пальто и с замотанным лицом и чем-то напомнил дядю Фестера из "Семейки Аддамс". На протяжении всей пресс-конференции британец сидел не только с закрытым лицом, но и в очках, которые не снял даже для дуэли взглядов. Однако Усика это не смутило и он буравил Дерека до тех пор, пока тот не начал жестикулировать левой рукой.

А затем украинский боксер даже сделал совместное селфи, куда попал и кривлявшийся Дэвид Хэй – бывший чемпион мира, а на данный момент менеджер Чисоры.

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Ранее мы уже рассказывали, как Усик прилетел в Лондон и предложил Чисоре вести себя, как джентльмены.

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

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Видео: Instagram

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