Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Не пропустите первую дуэль Усика и Чисоры: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку

13 марта, 16:37

Елена Павлова

Британец делал все, чтобы меньше светить свое лицо, и вышел на "смотрелки" в очках

Украинский супертяж Александр Усик и его британский оппонент Дерек Чисора провели первую дуэль взглядов. Боксеры встретились лицом к лицу в Лондоне на пресс-конференции, которая посвящена их поединку 23 мая на O2 Arena в столице Британии. Наш бывший абсолютный чемпион в крузервейте явился к журналистам в черной шляпе, и в сети из-за мрачного и угрожающего образа его сравнили с известным американским рестлером Марком Кэлвеем по прозвищу "Гробовщик".

Читайте также: "Машина в 119 кг будет рвать Усика как бульдозер": угрожающий прогноз для украинского супертяжа

А вот Чисора, который четырьмя сантиметра уступает Усику в росте, выглядел достаточно комично в бесформенном пальто и с замотанным лицом и чем-то напомнил дядю Фестера из "Семейки Аддамс". На протяжении всей пресс-конференции британец сидел не только с закрытым лицом, но и в очках, которые не снял даже для дуэли взглядов. Однако Усика это не смутило и он буравил Дерека до тех пор, пока тот не начал жестикулировать левой рукой.

А затем украинский боксер даже сделал совместное селфи, куда попал и кривлявшийся Дэвид Хэй – бывший чемпион мира, а на данный момент менеджер Чисоры.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Ранее мы уже рассказывали, как Усик прилетел в Лондон и предложил Чисоре вести себя, как джентльмены.

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

Реклама

Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры дуэль Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора

Источники: Сегодня|Спорт , matchroomboxing

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Произвол в Польше: судьи украли победу у украинского боксера в бою со Шпилькой
Произвол в Польше: судьи украли победу у украинского боксера в бою со ШпилькойБокс
"Железный Майк" "вырубил" всемирно известного американского рэпера на улицеБокс
Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мертвой в собственной машине
Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мертвой в собственной машинеБокс
Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса
Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового боксаБокс
Молодежная сборная по боксу попала в смертельное ДТП на трассе
Молодежная сборная по боксу попала в смертельное ДТП на трассеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...