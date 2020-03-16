После заявления о вирусе Усик попросил прощения у ангела-хранителя

В очередном стихотворении, опубликованном у себя в Instagram, боксер также замолвил слово за врагов

Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает свою поэтическую карьеру. Сегодня знаменитый боксер опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение. Напомним, накануне Усик заявил, что у него – вирус.Но не коронавирус, а "хэппивирус".

"Ангел мой хранитель

Помощь ты во всем

К Богу троп строитель

Утром, ночью, днем

Ты мне помогаешь

Не идти кривой

Путь мой освещаешь

В след иду я твой

За меня ты Бога

Молишь каждый миг

Да крута дорога

Ты прости, старик

Пред тобой в долгу, я

Вечность не отдать

В Отче наш прошу я

Хлеб насущный дать

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В этой же молитве

Молвлю за врагов

Чтоб когда предстану

Сам был без долгов

Ангел мой хранитель

Ты прости меня

Дал тебя Спаситель

Не подарок я

Ты в свои годочки

Стал со мной седой

Мы с тобой до точки

Грешный раб я твой"

INSTAGRAM

Ранее Усик рассказал, как борется с коронавирусом. "Мы тренируемся, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни. Перед боем с Чисорой я чувствую себя великолепно", – заявил украинец, поединок которого со скандальным британцем назначен на 23 мая и должен состояться в Лондоне.

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Усик – тренировка Видео: Instagram

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