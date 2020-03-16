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После заявления о вирусе Усик попросил прощения у ангела-хранителя

16 марта, 09:38

Богдан Юрков

В очередном стихотворении, опубликованном у себя в Instagram, боксер также замолвил слово за врагов

Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает свою поэтическую карьеру. Сегодня знаменитый боксер опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение. Напомним, накануне Усик заявил, что у него – вирус.Но не коронавирус, а "хэппивирус".

"Ангел мой хранитель
Помощь ты во всем
К Богу троп строитель
Утром, ночью, днем

Ты мне помогаешь
Не идти кривой
Путь мой освещаешь
В след иду я твой

За меня ты Бога
Молишь каждый миг
Да крута дорога
Ты прости, старик

Пред тобой в долгу, я
Вечность не отдать
В Отче наш прошу я
Хлеб насущный дать

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В этой же молитве
Молвлю за врагов
Чтоб когда предстану
Сам был без долгов

Ангел мой хранитель
Ты прости меня
Дал тебя Спаситель
Не подарок я

Ты в свои годочки
Стал со мной седой
Мы с тобой до точки
Грешный раб я твой"

INSTAGRAM

Ранее Усик рассказал, как борется с коронавирусом. "Мы тренируемся, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни. Перед боем с Чисорой я чувствую себя великолепно", – заявил украинец, поединок которого со скандальным британцем назначен на 23 мая и должен состояться в Лондоне.

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Усик – тренировка Видео: Instagram

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бокс стихотворение Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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