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"Часики Ломаченко тикают": тренер чемпионов разобрал украинского бойца

3 февраля, 19:52

Атласу хочется увидеть, сможет ли Ломаченко разобрать Лопеса по кусочкам

Ломаченко vs Кэмпбелл

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

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Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас, который готовит украинского боксера Александра Гвоздика (17-1, 14 КО), рассказал о своей симпатии к чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко (15-1, 14 КО). Однако также отмечает, что время украинского Хайтека, который в следующем бою должен встретиться с чемпионом IBF Теофимо Лопесом, на исходе.

Тедди Атлас

Тедди Атлас / Фото: Getty Images

"Я люблю Ломаченко. Он в моем списке pound-for-pound после его первого поединка в профи. Люди просто уничтожали меня из-за этого, говорили: "Ты что, Тедди, поехал?" Но я верю в то, во что верю. Бой с Лопесом многого не даст, но, на мой взгляд, можно выбрать лучшее время. Ломаченко доминирует, но все-таки часы тикают. Время идет вперед, оно не останавливается и никого не ждет. Но я все еще считаю, что Ломаченко – лучший, как и Кроуфорд".

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Теофимо Лопес – Василий Ломаченко

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

У Тедди Атласа свои причины смотреть поединок Лопеса с Ломаченко:

"Прямо сейчас будет интересно увидеть этого молодого парня с силой в ринге против отличного бойца. Хочется увидеть, сможет ли Ломаченко разобрать его по кусочкам и в конце, когда бой закончится, сказать: "Вот твоя сила, вон там. Ты оставил ее вон там. Видишь там небольшой пакет? Забери его, когда будешь выходить".

Ранее мы дали календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцев.

Смотрите также, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года

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тренер боксер Василий Ломаченко Тедди Атлас Теофимо Лопес

Источник: vringe.com

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