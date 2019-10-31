"Человек без глаза": в соперники Макгрегору готовят Ковбоя с самым страшным лицом мирового спорта

Ужасающие фотографии Дональда Серроне после летнего боя с Тони Фергюсоном обошли весь мир

Дональд Серроне / Фото: Getty Images

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности первого боя скандального ирландца Конора Макгрегора после возобновления карьеры. По словам Уайта, в своем следующем поединке Макгрегор должен подраться с 36-летним американцем Дональдом Серроне (36 побед – 13 поражений) по прозвищу Ковбой.

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Макгрегор vs Серроне. Бой пока еще не утвержден

"Мы планируем бой Конора с Дональдом Серроне. Третий номер рейтинга против пятого. 18 января на стадионе T-Mobile в Лас-Вегасе, – заявил Дэйна Уайт. – Но это может произойти, а может и не произойти. Никаких сделок еще нет".

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Отметим, что летом этого года весь мир облетели фото Дональда Серроне, пожалуй, с самой ужасной гематомой в истории спортивных единоборств. Ее Ковбой заработал в поединке против Тони Фергюсона, который был остановлен во втором раунде – Серроне получил такие повреждения глаза и скулы, которые не позволяли ему продолжать бой.

Напомним, будучи недавно в Киеве, Макгрегор предложил Ломаченко зайти в "клетку" для смешанных единоборств. "Очень хорошо знаю Василия. Ему надо попробовать силы в ММА. У него все получится", – заявил ирландец.

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