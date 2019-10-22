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"Вася, все получится": Макгрегор в Киеве предложил Ломаченко зайти в "клетку"

22 октября, 20:53

Скандальный представитель смешанных единоборств отвесил комплименты украинским боксерам

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

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Самый звездный представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор, впервые посетивший столицу Украины, предложил лучшему боксеру современности Василию Ломаченко сменить вид спорта и испытать себя в "клетке" для бойцов ММА. Как мы писали ранее, Макгрегор из-за тумана долго не мог вылететь в Киев.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: AFP

"Я знаю, что украинский бокс просто феноменальный, – заявил, уже будучи в Киеве, Конор Макгрегор. – Это вторая страна по боксу. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Ему надо попробовать в ММА. Верю, что у него все получится. Усик? Он должен был перейти в супертяжелый вес. Александр тоже очень большой мастер бокса. Будет очень интересно посмотреть на него в хэвивейте", – отметил Макгрегор

Готов ли Ломаченко к смешанным единоборствам? Смотрите, как Вася бьет с ноги!

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Отметим, что репутация у Конора – скандальнее не бывает. В конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.

Позже пострадавший от рук Макгрегора старик пожаловался на свое самочувствие: "После этого удара моя голова болела неделю. Мне не нравится этот парень. Он просто хулиган. Хулиган, у которого есть деньги".

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бокс Василий Ломаченко UFC Конор Макгрегор

Источник: ua.tribuna.com

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