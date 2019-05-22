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Чемпион мира Артем Далакян проведет бой в Киеве: билеты от 100 гривен

22 мая, 20:49

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе 15 июня сразится с Саравутом Таворнхамом из Таиланда

Артем Далакян
Артем Далакян. Фото: Instagram

Не знавший поражений на профессиональном ринге украинский боксер Артем Далакян (18 побед подряд, 13 из них – досрочные) 15 июня в Киеве будет защищать свой чемпионский пояс по версии WBA. На открытой площадке столичного КВЦ "Парковый" чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян встретится с официальным претендентом на этот титул – Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

Артем уже имеет опыт защиты пояса чемпиона мира под открытым небом. Год назад украинский боксер на этой же локации уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Билеты на вечер бокса 15 июня от Union Boxing Promotion с участием чемпиона мира уже в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилория. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул, победив в Киеве техническим нокаутом тайца Сиричаи Тайена и представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна.

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

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Тег украинские боксеры, билеты, боксер, Артем Далакян

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Сегодня|Спорт

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