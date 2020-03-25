Чемпион мира ушел на карантин: боксер контактировал с больным на коронавирус

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию после того, как 25 марта стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает The Sun. 16 дней назад Джошуа встречался с Принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества. Представитель Джошуа сообщил, что боксер на данный момент не испытывает никаких симптомов заболевания.

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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За это время случаи заражения выявлены в 196 странах и территориях. В Великобритании с момента начала вспышки было зарегистрировано 8227 случаев заражения Covid-19, 433 человека скончались.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в условиях борьбы с коронавирусом сохранить доступ к получению убежища людям, ищущим спасения от насилия и войн.

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