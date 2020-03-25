Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чемпион мира ушел на карантин: боксер контактировал с больным на коронавирус

25 марта, 18:30

Максим Перепелица

Энтони Джошуа на данный момент не испытывает никаких симптомов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию после того, как 25 марта стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает The Sun. 16 дней назад Джошуа встречался с Принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества. Представитель Джошуа сообщил, что боксер на данный момент не испытывает никаких симптомов заболевания.

Читайте также: Усик назвал желанных соперников в супертяжелом весе

Реклама

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За это время случаи заражения выявлены в 196 странах и территориях. В Великобритании с момента начала вспышки было зарегистрировано 8227 случаев заражения Covid-19, 433 человека скончались.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в условиях борьбы с коронавирусом сохранить доступ к получению убежища людям, ищущим спасения от насилия и войн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксер коронавирус Энтони Джошуа

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Кумир, легенда или ватный веселун": реакция соцсетей на скандал с именем УсикаБокс
"Я не боюсь умереть от коронавируса": легенда бокса спасает свою страну от мародерстваБокс
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавируса
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавирусаБокс
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутата
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутатаБокс
"Отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрю их бои", – лучший украинский теннисистТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...