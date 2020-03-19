Войны не прекратились из-за коронавируса: в ООН призвали страны не закрывать границы для беженцев

Шаги государств по усилению контроля на границах не должны перекрывать пути для убежища

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в условиях борьбы с коронавирусом сохранить доступ к получению убежища людьми, ищущими спасения от насилия и войн. Об этом говорится в его заявлении.

"В условиях мобилизации мировых усилий на борьбу с распространением заболевания COVID-19 многие страны оправданно принимают исключительные меры по ограничению поездок и перемещения через границы", — отметил Гранди. Однако "войны и преследования не прекратились, и сегодня люди в разных уголках мира продолжают покидать свои дома в поисках безопасности". "Я испытываю растущую обеспокоенность принимаемыми некоторыми государствами мерами, которые могут помешать праву на убежище", — сказал верховный комиссар.

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По словам Гранди, шаги государств по усилению контроля на границах "не должны перекрывать пути для убежища или же заставлять людей возвращаться к прежней ситуации, где им грозит опасность". В ООН считают, что "решения есть". В частности, мероприятия по проверке состояния здоровья прибывающих на границу должны применяться при одновременном соблюдении "международных стандартов защиты беженцев". "В это непростое время давайте не будем забывать тех, кто бежит от войн и преследований. Им, да и всем нам, больше чем когда-либо нужны сейчас солидарность и сочувствие", — заключил верховный комиссар.

Видео: Reuters/Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Ранее сообщалось, что ЕС готов помогать беженцам, но против нелегальной миграции.

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