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"Мне нужно оставаться активным": Усик назвал желанных соперников в супертяжелом весе

21 марта, 17:55

Максим Перепелица

Украинский боксер хочет встретиться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри

Украинский боксер Александр Усик заявил, что хочет выйти на ринг против обладателей чемпионских титулов в тяжелом весе британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Как мы писали ранее, бой Усик – Чисора с 23 мая может быть смещен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

"Я усердно работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри. Мне нужно оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активна – это хорошо, если нет – плохо", – сказал Усик".

За профессиональную карьеру Усик одержал 17 побед в 17 боях. Фьюри стал чемпионом по версии WBC благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером в феврале. Джошуа в декабре прошлого года в реванше оказался сильнее мексиканца Энди Руиса и получил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Как мы писали ранее, Чисора готов боксировать с Усиком даже без зрителей. "Я согласен на бой за закрытыми дверями в присутствии судей", – отметил будущий соперник украинца по поединку в Лондоне.

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бокс боксеры Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Источник: Sky Sports

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