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Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

Сегодня, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

Пощечины Камоцкого часто отправляли соперников в нокдаун
Пощечины Камоцкого часто отправляли соперников в нокдаун. Фото: Instagram
Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/155/cb7/5c9155cb71b55.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/155/cb7/5c9155cb71b55.png Бокс Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

В Красноярске состоялся чемпионат по спортивным пощечинам. Турнир проходил по олимпийском системе – на выбывание. Правила были следующие:

  • Двое мужчин поочередно бьют друг друга по щеке открытой ладонью.
  • Оппоненты разделены тумбой для армрестлинга.
  • Проигрывает тот, кто отказывается от продолжения борьбы (или же оказывается в нокауте, или же нарушает правила)

Победил 168-килограммовый фермер Василий Камоцкий – 28-летний бородач по прозвищу Василий Пельмень.

"Бить разрешалось только ладонью по щеке, нельзя было ни в висок, ни в ухо, ни в глаз целиться, – вспоминает Вася. - Вообще-то, я миролюбивый человек, в драках не участвовал. И не ожидал, что люди с первого же удара будут падать!". По его словам, он не собирался принимать участие в соревнованиях – зашел просто поглазеть, но когда узнал, что допускаются все желающие, решил попробовать. Победа принесла ему 15 000 рублей (около 235 долларов).

После пощечин соперника Камоцкого то и дело оказывались в нокдауне, врачи приводили их в чувство при помощи нашатырного спирта.

Как сообщалось ранее, девушка-боец получила чудовищную травму глаза в поединке UFC, но победила.

Также сообщалось, что нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC.

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Сегодня|Спорт

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