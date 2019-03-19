Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео
Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...
В Красноярске состоялся чемпионат по спортивным пощечинам. Турнир проходил по олимпийском системе – на выбывание. Правила были следующие:
- Двое мужчин поочередно бьют друг друга по щеке открытой ладонью.
- Оппоненты разделены тумбой для армрестлинга.
- Проигрывает тот, кто отказывается от продолжения борьбы (или же оказывается в нокауте, или же нарушает правила)
Победил 168-килограммовый фермер Василий Камоцкий – 28-летний бородач по прозвищу Василий Пельмень.
"Бить разрешалось только ладонью по щеке, нельзя было ни в висок, ни в ухо, ни в глаз целиться, – вспоминает Вася. - Вообще-то, я миролюбивый человек, в драках не участвовал. И не ожидал, что люди с первого же удара будут падать!". По его словам, он не собирался принимать участие в соревнованиях – зашел просто поглазеть, но когда узнал, что допускаются все желающие, решил попробовать. Победа принесла ему 15 000 рублей (около 235 долларов).
После пощечин соперника Камоцкого то и дело оказывались в нокдауне, врачи приводили их в чувство при помощи нашатырного спирта.
Как сообщалось ранее, девушка-боец получила чудовищную травму глаза в поединке UFC, но победила.
Также сообщалось, что нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Брыкающийся червь: боец UFC получил нелепую травму, празднуя эффектную победу
Президент UFC выразил надежду, что в будущем боец не допустит таких глупостей