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Четыре девушки для Ломаченко: эти красотки будут делить ринг с Васей и Кроллой

Сегодня, 08:24

Подогревать публику на бое в Лос-Анджелесе будут Мисс Невада и Рейчел, влюбленная в украинца

В ночь на субботу на арене Staples Centre в Лос-Анджелесе украинец Василий Ломаченко будет защищать свои титулы в бою против британца Энтони Кроллы. Накануне боксеры провели дуэль взглядов, и там у Ломаченко с Кроллой появились серьезные конкуренты в борьбе за внимание публики. Точнее, конкурентки.

Организаторы боя представили сексапильных ринг-герлз в коротеньких шортах и топах, которые во время поединка в Лос-Анджелесе будут показывать зрителям таблички с номерами раундов. Это Мисс Невада - Тианна, а также Стефани Энн, СиДжей и Рейчел Энн.

Мисс Невада - Тианна

Интересно, что недавно Рейчел Энн призналась: "Я люблю Ломаченко. И моя бабушка его очень любит. Ей безумно нравится боксерский стиль Василия. А еще он такой милый!" Кстати, эта горячая красотка дефилировала в качестве ринг-герл и в декабре 2017 года на бое, в котором Василий Ломаченко одержал досрочную победу над кубинцем Гильермо Ригондо.

Как сообщалось ранее, промоутер Усика рассказал, в чем Вася проигрывает Кролле. Александр Красюк считает, что у соперника Ломаченко есть одно преимущество, но несмотря на это, британец сдастся.

Также Ломаченко уже поделился планами после боя с Кроллой. "Хочу объединить все титулы", – заявил украинец.

Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.


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Тег бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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