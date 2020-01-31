Четыре нокдауна за четыре минуты: 20 лет назад Майк Тайсон провел первый бой в Европе

Майк Тайсон / Фото: Getty Images

20 лет назад легендарный американский боксер Майк Тайсон провел первый бой в Европе. 29 января 2000 года "Железный Майк" пожаловал в Манчестер, где его ждал чемпион Великобритании в супертяжелом весе Джулиус Фрэнсис. Украинским любителям бокса он должен был запомниться поединками против Виталия Кличко (1998) и Владимира Вирчиса (2003) – оба поединка он проиграл. Недавно Майк Тайсон признался, что хотел подраться с гориллой в зоопарке.

Приезд Тайсона в Англию вызвал небывалый ажиотаж. Этому способствовал и сам боксер, который в разгар подготовки решил наведаться в район Брикстон, где в основном проживают темнокожие. Узнав о знаменитом госте, толпы людей вышли на улицу. Полиция вынуждена была забрать Тайсона в участок, чтобы его не разорвали на сувениры.

"Мне нужно вернуться к тренировкам, поэтому я был бы признателен, если бы вы позволили мне вырваться", – обратился Майк к фанатам с помощью громкоговорителя. В итоге его привезли в полицейском фургоне в отель, где команда боксера выкупила целый этаж.

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Кроме прогулки Тайсон отлично провел время в местных ювелирных магазинах, где он прикупил часы с бриллиантами и сапфирами, браслет и двое карманных часов с бриллиантами на сумму в 450 тысяч фунтов.

Сам же бой не продлился и четырех минут. В первом раунде Тайсон дважды отправлял в нокдаун Фрэнсиса, а затем повторил это в начале второй трехминутки. Когда Фрэнсис в пятый раз оказался на коленях, рефери остановил избиение.

Шансы британца на успех можно оценить любопытным фактом – знаменитое издание The Mirror разместило свою рекламу на… подошве обуви Фрэнсиса. Ее было очень хорошо видно в лежачем положении.



Фото: sportbible.com

За свою карьеру Тайсон провел всего три боя в Европе. Спустя полгода после боя с Фрэнсисом он в Глазго нокаутировал Лу Саварезе, а в 2003 году по очкам победил в Копенгагене Брайана Нильсена. В целом Майк Тайсон одержал на профессиональном ринге 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Американец завершил карьеру в 2005 году. Кстати, по количествам нокаутов Тайсон остался позади Кличко: рейтинг нокаутеров.

Смотрите нокаут самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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