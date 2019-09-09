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"Цыганский Король не в себе?": Тайсон Фьюри сделал громкое заявление в адрес Усика

9 сентября, 20:25

Фьюри уверен, что разобрался бы с Усиком на ринге

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в состоянии победить бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Ранее было официально объявлено о бое Александра Усика и Тайрона Спонга в супертяжелом дивизионе.

"Не думаю об Усике, честно говоря. Его нет в моих мыслях. Я, вероятно, победил бы Усика одной рукой, а другую пусть привяжут за спину. Я даже позволил бы вам выбрать руку для сражения с ним – левую или правую. В любом случае я уложу его с пожеланиями спокойной ночи," – отметил боксер.

"Не знаю даже, о чем тут говорить. Я устал от бокса. Руис, Уайлдер, Джошуа, Усик… Черт, этот список можно продолжать бесконечно. А скоро появятся еще новые лица. Их так много, но какое это имеет значение?", – подытожил Фьюри.

Смотрите, как Усик тренируется перед дебютом в супертяжах:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Как мы писали ранее, будущий соперник Усика Спонг брутально нокаутировал оппонента. Голландский боксер может похвастаться убийственным ударом. В своем последнем бою Тайрон одержал уверенную победу над эквадорцем Джейсоном Миндой. Поединок продлился менее двух раундов - во второй трехминутке будущий оппонент Усика зажал соперника в углу и мощными ударами отправил в глубокий нокаут.

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бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Источник: Boxing Scene

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