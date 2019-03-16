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"Делай как я!": Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками

Сегодня, 13:34

По мнению легендарного американца, украинскому бексеру для побед нужно по максимуму использовать свои ноги

Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд. Фото: Getty Images
"Делай как я!": Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cdf/2fa/5c8cdf2fa7b7d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cdf/2fa/5c8cdf2fa7b7d.png Бокс По мнению легендарного американца, украинскому бексеру для побед нужно по максимуму использовать свои ноги

Легендарный боксер Эвандер Холифлд рассказал, за счет чего абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) может добиться успеха в супертяжелом дивизионе. Главные козыри Усика, по мнению Холифилда, это работа на ногах и боксерский интеллект.

"Усик – действительно хороший боец, – заявил Холифилд. – У него отличная школа, и он левша. Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень крупные. Поэтому, переход в новый дивизион может стать проблемой для него. Усик будет сражаться с парнями, которые намного больше его. В свое время мне пришлось делать тоже самое, но тогда супертяжи не могли двигаться, как я. У меня были хорошие ноги, и я мог отлично двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать также. Но все будет зависеть от того, с кем он будет боксировать".

"Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжем", – заявил Холифилд.

Как сообщалось ранее, Александр Усик со слезами перепел "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0".

Также сообщалось, что бой с Усиком снова оказался в планах у Поветкина: команда россиянина назвала сроки.

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Тег бокс, Эвандер Холифилд, Александр Усик

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XSport

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