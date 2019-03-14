Бой с Усиком снова оказался в планах у Поветкина: команда россиянина назвала сроки
Решение о будущем сопернике украинского чемпиона может быть объявлено раньше, чем ожидалось
Команда российского боксера Александра Поветкина, уклонившаяся было от боя с украинцем Александром Усиком, снова заговорила о поединке с нашим чемпионом.
Еще несколько дней назад менеджер Поветкина Вадим Корнилов утверждал: "Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы".
И вот Усик снова оказался в планах Русского Витязя. Но ближайших ли?
"Поветкин заинтересован в продолжении своей карьеры и надеется вернуться на ринг в мае или июне этого года, – сказал сегодня Корнилов. - Он хочет самых больших боев из возможных, бой за титул был бы наиболее интересен, он не против боя с Усиком".
Как сообщалось ранее, дебютного соперника Александра Усика в супертяжелом весе, с которым он выйдет в ринг 18 мая в Чикаго, официально объявят на следующей неделе. Однако сопромоутер украинца Эдди Хирн пообещал даже более ранние сроки, когда, наконец, в этом вопросе наступит ясность. "Многое происходит в данный момент в супертяжелом весе. Встретится ли Усик с Поветкиным? Мы будем определяться с этим в ближайшие двое суток", – заявил Хирн.
Как сообщали "Сегодня", Александр Усик недавно открыл секрет: он хочет стать семинаристом.
Также сообщалось, что перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело".
Эксклюзивное интервью с Александром Усиком после победы над Тони Беллью
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