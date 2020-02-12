Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой

По словам украинского боксера, "все великолепено". Просто его телу требуется "обширное техобслуживание"

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

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Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал ситуацию со своим здоровьем, из-за которой сместилась дата его ближайшего поединка с британцем Дереком Чисорой. Напомним, с марта-апреля бой Усик – Чисора перенесен на май.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать, – заявил Александр Усик. – Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание"

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Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн сделал следующее заявление: "Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы".

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Boxing Scene

При этом украинский представитель боксера Александр Красюк добавил, что у Усика – не травма, а санаторий. "Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.

Смотрите, как Усика недавно остановила полиция

Видео: Instagram

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