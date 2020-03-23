"Деньги – не в приоритете", – Усик рассказал, как ему предлагали проиграть финал чемпионата мира

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в весе до 91 кг украинец Александр Усик вспомнил некоторые детали своей карьеры в любителях. В частности уроженец Крыма признался, что ему предлагали за деньги проиграть в финале мирового первенства 2011 года. К слову, Усик поделился интимными подробностями личной жизни.

За год до Олимпийских игр-2012 чемпионат мира проводился в Азербайджане. В решающем поединке Александр должен был биться с хозяином ринга – Теймуром Маммедовим. Вот его представители и предлагали украинцу сдать бой, но он отказался:

"Я слышал об этом от того, кто пришел мне предлагать "лавэ". Я сказал, что у меня есть дочь, она вырастет, у нее родятся детки, мои внуки. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет, что твой дед – продажный. На "лавэ" повелся и продался, а мы так хотели, чтобы он нам "золото" привез. Это неприемлемо для меня, извините, ребята, я очень долго к этому шел. Деньги – не в приоритете для меня".

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Через год после того чемпионата крымчанин стал и олимпийским чемпионом Лондона-2012 в весе до 91 кг.

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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