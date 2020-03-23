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Усик поделился интимными подробностями личной жизни во время поста

23 марта, 13:42

Максим Перепелица

Украинский боксер отметил, что также следит за своими высказываниями

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как ведет себя во время поста. Как мы писали ранее, бой Усик – Чисора с 23 мая может быть смещен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

"От чего я воздерживаюсь во время поста? От многих вещей воздерживаюсь. От близости с женой воздерживаюсь. Но это должно прийти к обоим людям – и к жене, и к мужу. Если муж соблюдает пост, а жена требует от него супружеских обязательств, то их надо выполнять. Если вы вдвоем к этому пришли, то это маленькая победа.

Я слежу за своим языком, высказываниями. Все мы люди, бывает иногда сквернословие. Стараюсь не только во время поста, но и в принципе не использовать эти ненужные слова. Воздерживаюсь от тусовок, встреч каких-то, абсолютно ненужных посиделок и разговоров", – сказал Усик.

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Как мы писали ранее, Чисора готов боксировать с Усиком даже без зрителей. "Я согласен на бой за закрытыми дверями в присутствии судей", – отметил будущий соперник украинца по поединку в Лондоне.

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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