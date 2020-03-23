Усик поделился интимными подробностями личной жизни во время поста

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как ведет себя во время поста. Как мы писали ранее, бой Усик – Чисора с 23 мая может быть смещен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

"От чего я воздерживаюсь во время поста? От многих вещей воздерживаюсь. От близости с женой воздерживаюсь. Но это должно прийти к обоим людям – и к жене, и к мужу. Если муж соблюдает пост, а жена требует от него супружеских обязательств, то их надо выполнять. Если вы вдвоем к этому пришли, то это маленькая победа.

Я слежу за своим языком, высказываниями. Все мы люди, бывает иногда сквернословие. Стараюсь не только во время поста, но и в принципе не использовать эти ненужные слова. Воздерживаюсь от тусовок, встреч каких-то, абсолютно ненужных посиделок и разговоров", – сказал Усик.