"Деньги решают все" – украинский боксер ушел в профи, стал Фаустом и отказался от Олимпийских игр

Виктор Выхрист / Фото: НОК Украины

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Один из лучших украинских спортсменов в аматорском боксе Виктор Выхрист решил завершить карьеру любителя и перейти в профессионалы. Причем даже отказавшись от поездки на Олимпийские игры. Напомним, минувшим летом Выхрист стал победителем Европейских игр-2019, прошедших в Минске.

27-летний уроженец Светловодска, что недалеко от Кропивницкого, подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Об этом сообщает официальный сайт компании из Гамбурга. Украинцу сразу же придумали псевдоним для профи-ринга – Виктор Фауст. А его менеджером стал бывший чемпион мира по версии WBA львовянин Андрей Котельник. Организация похвасталась подписанием перспективного боксера:

"У Виктора в кармане уже была путевка на Олимпиаду-2020, но мы смогли впечатлить его своим предложением, поэтому он выбрал нас. Мы уверены, что с такими боксерами как Выхрист сможем выигрывать большие бои в Лас-Вегасе".

Боксер также ответил любезными словами:

"Я счастлив быть в прекрасном городе Гамбурге. Предложение было настолько ошеломляющим, что я решил сделать этот шаг. Я очень польщен тем, что меня сравнивают с Кличко. Это – стимул работать усердно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше него".

По словам Котельника, у Виктора есть потенциал, чтобы взойти на вершину в супертяжелом дивизионе.

Напомним, Выхрист нес флаг Украины на церемонии закрытия Европейских игр.

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Видео: Instagram

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