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"Клянусь, лучшего не видел!": наследник Кличко с окровавленным лицом высказался о своей победе на Евроиграх

30 июня, 09:36

Украинец Виктор Выхрист взял "золото" в боксе, а дочка его тренера – в легкой атлетике

Виктор Выхрист
Виктор Выхрист. Фото: Reuters

Первую "золотую" медаль Европейских игр в боксе Украина добыла в драматическом финале. В самой престижной категории свыше 91 кг, завершавшей программу субботнего дня, наш чемпион Европы Виктор Выхрист дрался с французом Мурадом Алиевым. Но в третьем раунде бой остановили: украинец сильно рассек бровь, и врач запретил дальше боксировать. Пока Виктору оказывали медицинскую помощь, француз уже победно взбросил руки вверх. А зал дворца спорта "Уручье", в основном болевший за украинца, нервно ожидал вердикта. И раздельным решением победу таки присудили Выхристу - 4:1!

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

"Одно рассечение я получил еще в первом бою с россиянином (Иваном Верясовым. – Авт.), – поделился после "золота" наш чемпион, претендующий на статус "наследника" братьев Кличко в супертяжелом весе - А вот это рассечение - уже в финале, – показал Виктор на кровоточащую рану над глазом. - Головами ударились. Бой последний тяжелый, соперник достаточно координированный, хороший на дистанции. Но, слава Богу, я его немножко по очкам опережал. Это был мой первый бой с ним. Хороший боец. Хорошо, что я с ним встретился, - немного подучил. Это большой шаг перед Олимпийскими играми, один из важнейших турниров. Возможно, самый важный".

Вспомнили и о двойном празднике наставника Выхриста: "У моего тренера дочка выиграла "золото" в легкой атлетике. Спасибо Богу, что и мне удалось осуществить эту победу". Коуч Виктора - Александр Ляховой - отец бегуньи Ольги Ляховой. За день до этого она стала чемпионкой по легкой атлетике в составе нашей команды.

Фото – Reuters

Любительский бокс часто ассоциируют с судейскими скандалами, поэтому мы поинтересовались у нашего боксера, как ему судейство на этих Играх. "Честно скажу, первый раз такое вижу. Судейство просто лучшее! – поразился Выхрист. – Лучшего никогда не видел. Клянусь! Все, что я видел, включая свои бои, – все четко, все правильно. Каждый бой, каждый раунд. Просто здорово. Спасибо за это большое".

Как мы сообщали ранее, в Минске разгорелся скандал в Минске: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.


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Тег бокс, Европейские игры, Виктор Выхрист

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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