Денис Лебедев проведет бой 7 сентября, но соперника пока не нашли

Российский "чемпион мира в отпуске" возвращается на ринг после более чем годичного простоя

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев (до 90,71 кг) узнал дату своего первого поединка с лета 2017 года. "Десантник" проведет поединок 7 сентября в Челябинске, однако его соперник до сих пор неизвестен. Скорее всего, это будет не топ-боксер, учитывая место боя и длительный простой Лебедева.

"7 сентября Челябинск примет международный турнир по боксу с участием россиянина Дениса Лебедева. Турнир пройдет на площадке ледовой арены "Трактор", – говорится в сообщении промоутерской компании RCC Boxing. В промоутеской компании добавили, что это будет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)".

Ранее стало известно, что российский "чемпион мира в отпуске" обязан встретиться с Александром Усиком.

Напомним, что в феврале 2018 года Денис Лебедев стал чемпионом мира в отпуске. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила российскому боксеру такой статус в связи с тем, что 38-летний спортсмен не участвует в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).