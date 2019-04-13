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Деревянченко оказался легче своего соперника перед боем за право сразиться с чемпионом

Сегодня, 09:49

В случае победы украинец снова будет претендовать на титул IBF

Сергей Деревянченко и Джек Кулкай
Сергей Деревянченко и Джек Кулкай. Фото: Instagram

Украинский боксер Сергей Деревянченко и немец с эквадорскими корнями Джек Кулкай прошли традиционную процедуру взвешивания накануне боя за право стать обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Сейчас этим титулом владеет американец Дэниел Джейкобс.

По результатам взвешивания Деревянченко оказался на 100 грамм легче своего соперника. Весы под украинцем показали 72,1 кг, а вес немца за сутки лор боя составил 72,2 кг.

Напомним, бой Днревянченко – Кулкай пройдет в ночь с субботы на воскресенье 14 апреля в Миннеаполисе, США. Ориентировочное время начала боя – 05:00 по киевскому времени.

Деревянченко одержал на профессиональном ринге 12 побед (10 – нокаутом) и потерпел одно поражение от Джейкобса в чемпионском бою.

На счету 33-летнего Кулкая 25 побед в профи (13 – нокаутом) и три поражения. Он занимает 12-е место в рейтинге боксеров сайта boxrec.com в своей весовой категории.

Напомним, что сегодня Василий Ломаченко брутально нокаутировал Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира. Перед нокаутом рефери принял странное решение, которое не поняли не только в команде Васи, но и его соперника.

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Тег бокс, Сергей Деревянченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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