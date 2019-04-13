Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу. Фото: AFP

Украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко отправил Энтони Кроллу в тяжелый нокаут и сохранил свои титулы. Бой прошел в субботу рано утром по киевскому времени в Лос-Анджелесе и завершился в четвертом раунде, хотя мог быть остановлен в третьем. Рефери поединка в концовке третьего раунда после серии ударов Ломаченко принял решение не останавливать бой техническим нокаутом, а лишь отсчитать нокдаун.

Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Видео боя Ломаченко – Кролла по раундам

1 раунд. Ломаченко занимает центр ринга и работает первым номером, но не форсирует события. Бьет джебом украинец, и пока не включает фирменную скорость и движения. Пару раз попал Лома правым боковым

2 раунд. Василий немного "включил" скорость и увеличил давление на соперника. Кролла попал в корпус украинцу, а наш чемпион под конец раунда ответил несколькими точными попаданиями как в голову, так и в туловище

3 раунд. Украинец под одобряющие возгласы публики начал "закручивать" соперника, попал несколько раз своей основной – левой рукой. В концовке раунда Ломаченко обрушил град ударов на своего соперника и рефери остановил избиение, начав отсчет нокдауна. В это время украинец подумал, что бой уже завершен, и пошел праздновать. Но – нет. Нокдаун в конце раунда, и бой продолжится

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Британский тренер Дэйв Колдуэлл после боя Ломаченко – Кролла раскритиковал действия рефери, а также назвал украинского боксера гением. Наставник Тони Белью считает, что в Британии организация боев лучше.

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