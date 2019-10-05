Держите меня семеро: Тайсон Фьюри едва не подрался на рестлинг-шоу

Тайсон Фьюри (справа) / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира британский супертяж Тайсон Фьюри решил решил присутствовал на шоу WWE: SmackDown. Появление эпатажного бойца не осталось незамеченным. Цыганский Король отстранен от бокса на два месяца.

Популярный боец WWE Брон Строумэн всячески пытался спровоцировать Тайсона Фьюри – размахивал кулаками, проговаривая при этом оскорбительные слова.

Британский боксер держался изо всех своих сил. Но после того, как Строумэн запулил во Фьюри Дольфом Зигглером, боксер не сдержался – полез бить обидчику лицо. Дабы не допустить кровавого боя, в дело вмешались секьюрити. Понадобилось буквально семь человек.

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Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова рассказал о поведении Тайсона Фьюри:

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