Все кончено: цыганский король отстранен от бокса на два месяца

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Британский боксер Тайсон Фьюри после успешного боя с Отто Уаллином был отстранен от бокса. Ранее мы писали, что Фьюри попал в больницу после поединка с Отто Валлином.

Бывший чемпион мира в тяжелом поединке со шведом по итогам 12 раундов одержал победу единогласным решением судей, но в ходе схватки получил жесткое двойное рассечение, на которое ему наложили 47 швов.

Вот так Валлин усугубил травму Фьюри:

После этого поединка атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию боксера. Британец получил двухмесячное медицинское отстранение.

Но промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что это не должно повлиять на проведение реванша с Деонтеем Уайлдером и к повторному поединку Тайсон Фьюри будет готов.

"Врач сказал нам, что это было чистое рассечение, поэтому для него не требуется микрохирургия. Думаю, Фьюри оправится до боя с Уайлдером в феврале. Доктор также сказал, что медики хорошо зашили ему бровь после боя", – отметил Фрэнк.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова – о поведении Фьюри

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