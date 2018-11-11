Дэвид Хэй: "До этого я не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика"

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй похвалил Тони Беллью после проигранного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против Александра Усика.

"Тони закатил великолепный бой, – приводит слова Хэя канале iFL TV. – Никогда не видел его таким, даже в бою со мной. У него был хороший темп, он наносил отличные удары по корпусу. Первый раунд боя был равным. Раунды со второго по четвертый я отдаю Тони. Пятый был равным, а в шестом и седьмом доминировал Усик.

Белью боксировал с очень хорошим соперником. До этого я не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика, наносил ему столько ударов по корпусу, контратаковал. Тони оказался лучшим соперником Усика, и ему нужно гордиться выступлением. Но Усик не зря считается одним из лучших в мире вне зависимости от весовой категории".

Напомним, что Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.