Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей

Знаменитый британский супертяжеловес, экс-чемпион мира, Леннокс Льюис поздравил украинца Александра Усика с победой над своим соотечественником Тони Беллью.

"Мои поздравления Александру Усику с впечатляющей победой. Тони Беллью, держи голову выше! Не испытываю к тебе ничего, кроме уважения", – написал Леннокс Льюис в соцсетях.

Congrats to @usykaa on a spectacular win. @TonyBellew hold ur head high. Nothing but respect for u. #UsykBellew