Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей

Знаменитый британский супертяжеловес, экс-чемпион мира, Леннокс Льюис поздравил украинца Александра Усика с победой над своим соотечественником Тони Беллью.

"Мои поздравления Александру Усику с впечатляющей победой. Тони Беллью, держи голову выше! Не испытываю к тебе ничего, кроме уважения", – написал Леннокс Льюис в соцсетях.

Congrats to @usykaa on a spectacular win. @TonyBellew hold ur head high. Nothing but respect for u. #UsykBellew — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 11 ноября 2018 г.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик в следующем году проведет два боя в супертяжелом весе.