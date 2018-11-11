Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей

Сегодня, 15:04

Экс-чемпион мира выразил уважение проигравшему Тони Беллью

Усик нокаутировал Беллью. Фото Getty
Усик нокаутировал Беллью. Фото Getty

Знаменитый британский супертяжеловес, экс-чемпион мира, Леннокс Льюис поздравил украинца Александра Усика с победой над своим соотечественником Тони Беллью.

"Мои поздравления Александру Усику с впечатляющей победой. Тони Беллью, держи голову выше! Не испытываю к тебе ничего, кроме уважения", – написал Леннокс Льюис в соцсетях.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик в следующем году проведет два боя в супертяжелом весе

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бокс, Александр Усик, Леннокс Льюис, Тони Беллью

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Сегодня|Спорт

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