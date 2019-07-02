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Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе

2 июля, 11:19

Знаменитый британский боксер оценил перспективы украинца в новой весовой категории

Дэвид Хэй
Дэвид Хэй. Фото: AFP

Экс-чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе британец Дэвид Хэй в интервью для Boxing Social ответил на вопрос о перспективах в супертяжелом весе экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика.

Напомним, что дебют Александра в хэвивейте отложился предположительно на сентябрь-октябрь 2019 года в связи с травмой руки. Вероятным соперником называется камерунец Карлос Такам. "Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах.

"Все зависит от его рук. Я слышал противоречивые сообщения. Некоторые говорили, что Усик надорвал бицепс. Другие говорили, что он разорвал его полностью. Здесь большая разница. В одном случае нужна операция, чтобы прикрепить его. Даже если его рука будет идеальна на 100%, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Он не большой панчер. Он не одноударный нокаутер, но он точно может тебя нокаутировать. Он просто не известен этим. Он известен своими умениями, своими движениями головой, своими углами. Но иногда тебе действительно нужно держать супертяжа на расстоянии своих рук, потому что ты мелкий парень. И тебе нужно уметь потрясать с одного удара. Как Эвандер Холифилд, который перешел в супертяжи и нокаутировал Бастера Дагласа. Он не был большим панчером, но смог это сделать. Он смог тягаться с Ленноксом Льюисом, побить Джорджа Формена. Он владел силой удара, чтобы тягаться с супертяжами, потому что он был супертяжелым панчером. Я думаю, у Усика есть набор умений, чтобы сделать это. Есть ли у него сила удара для этого? Я не знаю", – заключил Хэй.

Готовясь в возвращению в ринг, Усик пересекся со звездой киевского "Динамо".  Знаменитый боксер был замечен в компании начинающего тренера Александра Алиева. Совместное фото с Усиком Алиев опубликовал у себя в Instagram, подписав его: "С чемпионом! Был рад видеть".

Смотрите, как выглядит трапеза Усика 


Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

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Тег Дэвид Хэй, Александр Усик, супертяжелый вес

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