"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух статус украинца в супертяжах

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Усик - Такам. Фото: Twitter

Французский супертяжеловес камерунского происхождения Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) настаивает, что уже в первый месяц осени состоится его бой против Александра Усика(16-0, 12 КО). Напомним, одни должны были встретиться еще в конце мая на американском ринге, однако этот поединок не состоялся из-за разрыва бицепса у украинца.

"Я собираюсь снова драться с Усиком в сентябре, – заявил Карлос Такам британскому изданию The Express. – Но я до сих пор не знаю, будет ли это в Мэриленде или в Британии, или где-то еще. Я не собираюсь ждать, я думаю, что до сентября успею провести промежуточный бой. Возможно, 20 июля я буду выступать в андеркарте боя Уайт – Ривас на арене O2 (позже в команде Такама заявили, что этого не будет). Я готов биться с любым соперником. Мне все равно. Желаю, чтобы Усик выздоровел поскорее, потому что я жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его. Он – очень быстрый боксер, но он еще никогда не сталкивался с ударом супертяжеловеса. Вот что я хочу ему сказать. Усик, я жду тебя в сентябре".

При этом Карлос Такам высказался по поводу того, что Александр Усик утвержден обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Энди Руис. "Это большая ошибка. Я был очень удивлен услышать это. Он ни единого боя не провел в этом дивизионе. Поэтому все обескуражены", – заявил Такам.

Как мы писали ранее, возвращение Усика на ринг может быть отложено на более поздний срок. Эдди Хирн рассказал, что дебют Александра в супертяжелом дивизионе планируется уже на конец сентября или на октябрь Тогда как ранее сам Усик говорил исключительно о сентябре.

Также сообщалось, что готовясь в козвращению в ринг, Усик пересекся со звездой киевского "Динамо". Знаменитый боксер был замечен в компании начинающего тренера Александра Алиева. Совместное фото с Усиком Алиев опубликовал у себя в Instagram, подписав его: "С чемпионом! Был рад видеть".

Смотрите, как выглядит трапеза Усика

Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

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