Девушка-боксер победила рак, но умерла после пропущенного удара

Люси Браун получила роковой удар в голову во время спарринга

Новозеландская девушка-боксер Люси Браун умерла после тренировки, сообщает boxing-mma.com. Спортсменка получила роковой удар в голову во время спарринга. Поначалу 31-летняя Люси быстро пришла в себя. Она лишь сделала перерыв, чтобы попить воды, после чего почувствовала себя плохо.

Браун была доставлена в больницу самолетом в критическом состоянии, где в течение нескольких дней была подключена к системе жизнеобеспечения и умерла 22 августа.

В 2011 году у Люси Браун диагностировали рак шейки матки. Девушка победила болезнь, после чего серьезно увлеклась боксом. В последствии она принимала участие в турнире "Золотая перчатка" в Австралии и заняла там второе место.

Мы сообщали, что охранники ночного клуба зарезали чемпиона по ММА. Чемпион Узбекистана по ММА пытался пронести в ночной клуб нож, но в итоге был зарезан охранниками.

А бывшего чемпиона ЮАР по боксу насмерть забили камнями за воровство. Бывший спортсмен пристрастился к наркотикам и "думал только о том, чтобы получить новую дозу".