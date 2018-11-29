Дмитрий Елисеев: "Бой Мейвезер – Макгрегор – это шоу и финансовая мотивация. Но это скучно"

Украинский боксер Артем Далакян, владеющим чемпионским титулом по версии WBA в наилегчайшем весе, не поддерживает проведение боев между боксерами и бойцами из смешанных единоборств, как это было в случае поединка между легендарным Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. Напомним, в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в поединке по правилам бокса.

"Я чуть-чуть занимался борьбой и думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Это не по мне, когда боксер идет драться в UFC и наоборот. Нет, у боксера не мало шансов в таких боях. Но это не по мне", – признался Далакян.

Мнение боксера поддерживает и вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев. Самый юный чемпион СССР среди взрослых считает такие поединки обычным шоу, не имеющее ничего общего со спортом.

"У боксера всегда есть шанс, больше, чем у кого-либо", – добавил Елисеев. – "Но как по мне, очень сложно перестроиться. Во-первых, правила другие, ты должен знать их досконально – что можно, а что нельзя. У нас часто бывает, что из кикбоксинга ребята приходят. И не дай Бог, махнуть ногой, не забудь. Но бывает у них такое, выскакивает. А помните Мохаммед Али проводил поединок с борцом, который весь раунд провел на спине. Вот он так решил. И Али к нему не смог подойти. Это элементы шоу, я так думаю. Если брать Мейвезера и Макгрегора, понятно, что каждый из них был чемпионом в своем виде, и для зрителей и телеканалов такой бой – это что-то. Это шоу и финансовая мотивация для всех. Но как по мне, Мейвезер мог раньше закончить этот бой. Хотя Макгрегор пытался... И довели до такого уровня, что хотят еще один подобный бой. Но, если честно, это скучно. Лучше, как сказал Артем – ты должен быть асом в своем виде."

"Ну можно один раз заработать денег", – улыбнулся Артем.

перед этим в команде Далакяна рассказали о трудностях с объединительным боем и назвали желанного соперника. Сам чемпион мира признался, что перед боем набирает более двух килограммов веса.

Добавим, что Далакян 15 декабря будет проводить вторую защиту чемпионского пояса. Ранее Артем рассказал о подготовке к бою против Грегорио Леброна.