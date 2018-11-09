Дмитрий Митрофанов: "Чем опасен Белью? Я знаю, что Саша опасен, а вот Белью…"

Третий бой на профиринге в андеркарде Усика в Манчестере проведет Дмитрий Митрофанов. Его соперник – чемпион Голландии в среднем весе Джино Кантерс. Напомним, Александр Усик 10 ноября встретится с Тони Беллью. На кону поединка будут стоять пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе. Накануне боя Александр Усик пошутил: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью"

- Дмитрий, насколько важен для вас этот бой?

- Как и все бои, будет иметь самое большое значение, потому что я выхожу в ринг, нужно показать себя, порадовать и зрителей, и себя. Я как-то не думал, насколько хорошо будет для моей карьеры выступать в андеркарде такого боя, как Усик-Белью. Я очень рад, что у Саши такой бой, и я рядом – могу в случае чего поддержать. И рад, что у меня тоже будет бой, и я тоже покажу себя. Вообще, ощущения сейчас самые лучшие, подготовка прошла хорошо, большая работа была проведена в спаррингах. Ждем взвешивание, ждем боя.

- Когда узнали, что будете боксировать в Манчестере?

- Примерно, два месяца назад, а соперника за три недели до боя. Картерс – сильный парень, нельзя сказать, что у него серьезная карьера, но профессиональных боев больше, чем у меня, можно сказать, что опыта больше. Есть какой-то стиль, с которым мне придется сражаться. Какой стиль? Напористый, отчасти похож на мой.

- Как изменились вы, как боксер, после того, как завершили любительскую карьеру и перешли в профи?

- Я выступал во Всемирной серии бокса, поэтому был чуть-чуть знаком с профессиональным. Мне это очень нравится. Нравится, что можно проявить себя, у тебя на это есть больше времени для того, чтобы показать свою силу, точность, выносливость, свой стиль. Больше времени на подготовку, ты заранее знаешь соперника, к весу и конкретной дате подходишь потихонечку, не спеша.

- Есть проблемы с попаданием в вес?

- Да нет. Если есть диета, то все хорошо. К бою, конечно, подсушился, водичка уходит и уходят лишние килограммы, ненужные.

- Когда последний раз боксировали в Англии?

- В 2013 году во Всемирной суперсерии в составе "Украинских Атаманов" против местных "Львиных сердец". И впечатления остались от того боя самые лучшие – я тогда досрочно выиграл у Эванса, и наша команда победила. И была очень хорошая украинская поддержка, я, кстати, тогда даже подумал на секундочку, что я дома. Поскольку больше криков, возгласов и приятных слов было адресовано нам.

- Ваше впечатление от Манчестера? Все-таки это не Лондон, он как мне показалось, более урбанистический.

- Красивый город, думаю, здесь, история очень большая, симпатичные здания, сочетание старого и нового, очень гармонично все сделано. По крайнем мере, в моем районе. А дальше не уходил, потому что у меня другая цель поездки в Манчестер. Поэтому и на футболе во вторник не был. А какой счет? 0:6?!

- Что скажите по поводу боя Усика и Белью?

- Я уверен в Саше и верю в его победу. Чем опасен Белью? Я знаю, что Саша опасен, а вот Белью… (смеется).

- Говорят, что в последнем бою с Гассиевым, когда в углу Усика снова появился Анатолий Ломаченко, Саша изменился. В чем на ваш взгляд эта разница?

- Саша и Анатолий Ломаченко всегда на связи, они всегда работают вместе, созваниваются, насколько я знаю. Но если сравнить два последних боя Саши, то конечно же, разница очень большая и преимущественно в тактике.

- На ваш взгляд, пора ли Усику в супертяжи?

- Все возможно. А почему бы и нет? Мало боев в тяжах? А для чемпиона мира не мало боев? Но он чемпион. Поэтому я и думаю, что как раз его время перехода в супертяжи уже подходит.

После боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров.

За свою любительскую карьеру Митрофанов выигрывал "бронзу" чемпионата Европы-2011, "золото" Универсиады-2013, а также выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. До того, как перейти в профессионалы, Дмитрий Митрофанов продолжительное время выступал в полупрофессиональной и профессиональной лигах AIBA – WSB и APB.