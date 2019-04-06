"Добро пожаловать, Усик!": названа официальная дата первого боя украинца в новом весе

Свой путь в хэвивейте Александр начнет 25 мая в бою против африканца Карлоса Такама

Усик - Такам. Фото: Twitter

"Добро пожаловать, Усик!": названа официальная дата первого боя украинца в новом весе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/845/3c7/5ca8453c702e2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/845/3c7/5ca8453c702e2.png 2019-04-06T09:27:00+03:00 Бокс Свой путь в хэвивейте Александр начнет 25 мая в бою против африканца Карлоса Такама

Бой украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Это уже официально. Как заявил сопромоутер украинца Эдди Хирн, в прямом эфире поединок покажет DAZN в США, а также Sky Sports в Британии. Продажа билетов начнется в среду. Это будет дебют Усика в супертяжелом весе.

"25 мая будет знаменательный момент в моей карьере, я перейду в супертяжелый вес. В крузервейте я стал абсолютным чемпионом, теперь это моя цель в хэвивейте. Этот вызов начнется 25 мая против Карлоса Такама. Будет тяжелый бой, но мне нужно испытать себя на фоне соперника мирового класса", – заявил Усик.

"Усик всем и все доказал в крузервейте, – сказал Карлос Такам. – Теперь я рад приветствовать его в новом мире супертяжелого дивизиона. Добро пожаловать! Это будет отличный тест для Александра. Я обещаю".

Как сообщалось ранее, разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинец. В андеркарте главного боя вечера выступит Олег Малиновский.

Также сообщалось, что после "дуэли" с Вирастюком Усик взялся за Шевченко. Чемпион мира по боксу встал рядом с Кобзарем и призвал украинцев бороться.

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