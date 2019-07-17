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Дорогами оккупированного Крыма: Усик в Ялте превратился в сумоиста

17 июля, 22:15

Олимпийский чемпион-2012 спустился с Ай-Петри – фото пребывания Александра на соревнованиях по сумо

Александр Усик в Ялте. Фото - crimeansport
Александр Усик в Ялте. Фото - crimeansport.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик посетил Ялту в оккупированном Крыму. Украинский олимпийский чемпион-2012 принял участие в награждении призеров открытого первенства спортшколы номер 6 по сумо, которое прошло в Гаспре на базе ДЮСК "Титан". Кроме того, боксер раздал автографы, поучаствовал в фотосессии и прочитал лекцию детям жизненную лекцию, а с одним из мальчишек провел мини-спарринг по правилам сумо.

Фото - crimeansport

Ранее сообщалось, что Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на горе Ай-Петри. Фотографии из Крыма были опубликованы в Instagram. "Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", – говорится в подписи к фото.

Также мы писали, что бывший тренер Кличко назвал главную угрозу для Усика в супертяжах. Джеймс Али Башир оценил шансы украинца в поединках против лучших бойцов самого престижного дивизиона. "У Усика не будет проблем с Уайлдером, – считает Джеймс Али Башир. – Когда ты обладаешь такими умениями, как у Александра, небеса – не предел. Думаю, больше всего проблем Усику доставит Тайсон Фьюри".

Смотрите "свежую" тренировку начинающего супертяжа Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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Тег Крым, бокс, сумо, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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