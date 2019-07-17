Бывший тренер Кличко назвал главную угрозу для Усика в супертяжах

Джеймс Али Башир оценил шансы Усика в поединках против лучших бойцов самого престижного дивизиона

Фото: Instagram

Американский тренер Джеймс Али Башир, который ранее сотрудничал с Владимиром Кличко и Александром Усиком, рассказал о перспективах последнего в супертяжелом весе. Отметим, что Усик сейчас в оккупированном Крыму готовится к дебюту в хэвивейте. Дата и соперник пока неизвестны. Но, по всей видимости, это будет Карлос Такам, а поединок состоится в середине осени.

"Я знал с самого начала, с первых шести месяцев, как начал тренировать Усика, что он обладает невероятным талантом, – заявил Джеймс Али Башир в интервью Ringpolska. - Александр - особенный спортсмен, и я знаю, что он будет доминирующей силой в супертяжелом весе. Он одолеет всех этих супертяжей. Уайлдер? У Александра не будет проблем. Когда ты обладаешь такими умениями, как у Усика, небеса – не предел. Усика и Майкла Хантера нужно серьезно рассматривать в супертяжелом дивизионе. Будет очень сложно победить этих парней. Что касается Тайсона Фьюри, я думаю, он доставит для Хантера или Усика больше всего проблем. Но Хантер доставил много проблем Фьюри в любителях, а Усик, как я говорил, особенный спортсмен. Он может победить любого".

Смотрите одну из "свежих" тренировок Усик

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Как мы писали ранее, Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы. По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа: "Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?", "Чот ты медленный стал".

Также сообщалось, что потенциальный соперник Александра Усика по его дебютному бою в супертяжах, который должен состояться в сентябре-октябре, разнес в пух и прах статус украинца. Карлос Такам назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO. "Я был очень удивлен услышать это. Он ни единого боя не провел в этом дивизионе. Поэтому все обескуражены", – сказал Такам.

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