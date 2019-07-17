Александр Усик тренируется в оккупированном Крыму

Украинский боксер покорил горную вершину Ай-Петри

Александр Усик. Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на горе Ай-Петри. Фотографии из Крыма были опубликованы в Instagram.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", – говорится в подписи к фото.

16 Июл 2019 в 9:59 PDT INSTAGRAM (@lomus_official)

В сентябре бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе предстоит дебютировать в супертяжелой категории в поединке против Карлоса Такама. Также украинец был назначен обязательным претендентом на чемпионский титул в супертяжелом весе в июне.

Александр Усик родился в Крыму в городе Симферополь. Впрочем, его родители из континентальной части Украины. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское.

Кстати, промоутер Эдди Хирн рассказал, когда стоит ждать возвращения в ринг украинца после разрыва бицепса.

А вот известный британский боксер Тони Беллью, проигравший в прошлом году Александру Усику нокаутом бой за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте, поделился мнением о будущем украинского спортсмена.

Смотри изнурительную тренировку Александра Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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