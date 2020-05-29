Драка спортсмена и представителя шоу-бизнеса: когда и где смотреть бой Алиев – Вакулюк

Сегодня в рамках шоу "Битва" состоится боксерский поединок бывшего футболиста 35-летнего Александра Алиева и 33-летнего актера и модели Никиты Вакулюка. Запланировано три раунда по две минуты. На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию боя Алиев – Вакулюк с видео.

Шоу начнется в 20:00. Интересно, что Вакулюк превосходит Алиева в габаритах, и он является фаворитом этого необычного противостояния. Коэффициент на победу Вакулюка составляет 1.58, а на победу бывшего игрока сборной Украины по футболу – 2.23. Таким образом, вероятность результата боя следующая: победа Алиева 59 процентов, победа Вакулюка – 41 процент.

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Александр Алиев завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего пару лет побегал в любителях. На счету Алиева 28 поединков за национальную сборную Украины, более 30 – за молодежную и юношеские сборные. Известен по выступлениям за киевское "Динамо". Никита Вакулюк известен по роли учителя английского языка в сериале "Школа", он актер и модель.

Все подробности в спецтеме Шоу Битва

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