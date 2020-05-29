Скандальный футболист или секс-символ: прогноз на бой Алиева и Вакулюка

Котировки на боксерский поединок между футболистом и актером

Сегодня бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после месяца тренировок в зале дебютирует в новом для себя виде спорта – он проведет бой по правилам бокса против актера и модели Никиты Вакулюка. Поединок в рамках шоу "Битва" начнется в 20:00 в пятницу, 29 мая. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Алиев – Вакулюк.

35-летний футболист завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего пару лет побегал в любителях. На счету Алиева 28 поединков за национальную сборную Украины, более 30 – за молодежную и юношеские сборные. Известен по выступлениям за киевское "Динамо".

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33-летний Никита Вакулюк известен по роли учителя английского языка в сериале "Школа", он актер и модель. Вакулюк превосходит Алиева в габаритах, но все же именно Александр – профессиональный спортсмен, пусть и не боксер.

Кто же фаворит поединка? Букмекеры считают, что модель! Коэффициент на победу Вакулюка составляет 1.58, а на победу бывшего игрока сборной Украины по футболу – 2.23. Таким образом, вероятность результата боя следующая: победа Алиева 59 процентов, победа Вакулюка – 41 процент.

Вчера Александр Алиев провел дуэль взглядов с будущим соперником-моделью.

Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

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Все подробности в спецтеме Шоу Битва

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