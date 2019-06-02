Друг Путина не помог: украинец Редкач нокаутировал Александра Великого из США

Уроженец Шостки, считавшийся аутсайдером боя, буквально смел с ринга своего американского визави

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) в рамках вечера бокса в Сан Джастино, США, добыл победу над именитым американцем Дэвоном Александером по прозвищу Александр Великий (27-6-1, 14 КО). Уроженец Шостки, который в этом противостоянии считался аутсайдером, нокаутировал соперника в шестом раунде, в ходе которого трижды отправлял американца на настил ринга.

Как сообщалось ранее, для соперника Редкача – Дэвона Александера – этот бой был дебютным под началом нового тренера, легендарного Роя Джонса. Напомним, знаменитый американец Джонс под конец карьеры решил подзаработать и перебрался в Россию, где получил российское гражданство и паспорт из рук президента РФ Владимира Путина. Он клялся в любви к России, обещал выучить язык, но опростоволосился в первом же бою под российским флагом, проиграв нокаутом малоизвестному сопернику Энцо Маккаринелли.

Отметим, что в эту ночь сенсация была зафиксирована не только в бою Редкач – Александер, но и в поединке в Нью-Йорке, где Энтони Джошуа неожиданно проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему. "Бог мой!": мы как выглядело с трибун сенсационное избиение Джошуа толстяком Руисом.

Как избивает грушу перед дебютом в супертяжах Александр Усик:



Тренировка Усика

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Друг Путина не помог: украинец Редкач нокаутировал Александра Великого из США". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"