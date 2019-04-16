Экс-чемпион мира взял в тренеры друга Путина и выбрал в соперники украинца Редкача
Боксер из Украины померяется силами с Девоном Александером
Бывший чемпион мира в двух весовых дивизионах американец Девон Александер (27-5-1, 14 КО) определился с оппонентом. По данным инсайдера Майка Коппинджера, 1 июня в Сан-Джансито (штат Калифорния, США) Александер подерется с украинским слаггером Иваном Редкачем (22-4-1, 17 КО).
Для Александера предстоящий бой станет дебютным под началом нового тренера, легендарного Роя Джонса. Знаменитый американец под конец карьеры решил подзаработать и перебрался в Россию, где получил российское гражданство и паспорт из рук президента РФ Владимира Путина. Он клялся в любви к России, обещал выучить язык, но опростоволосился в первом же бою под российским флагом, проиграв нокаутом малоизвестному сопернику Энцо Маккаринелли.
Ранее экс-чемпион тренировался у Кевина Каннингхэма. Информацию Коппинджера подтверждает также и ESPN.
В 2018 году Александер дважды выходил в ринг: в феврале свел вничью поединок с соотечественником Виктором Ортисом (32-6-3, 25 КО), в августе проиграл раздельным решением американцу Андре Берто (32-5, 24 КО). В обоих случаях остался недоволен судейским вердиктом.
Предыдущий бой Редкач провел 17 февраля в США. Украинец нокаутировал в первом раунде американца Тайрона Харриса.
33-летний Иван Редкач в рейтинге боксеров первого полусреднего веса занимает 71-е место, он провел 27 поединков на профессиональном ринге (22 победы, 4 поражения, 1 ничья). Рост боксера – 179 см, размах рук – 180 см, боксирует в стойке левши.
Напомним, что Иван Редкач занимает 27-е место в рейтинге украинских спортсменов в Instagram.
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