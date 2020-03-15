"Думаю, Владимир Кличко хочет вернуться на ринг: бывших боксеров не бывает", – директор K2 Promotions

Споры о возможном возвращении на ринг бывшего чемпиона мира Владимира Кличко периодически то возникают, то затихают. Тем временем Владимир Кличко получил престижную должность в МОК. Свою точку зрения о будущем украинского спортсмена высказал генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк.

Функционер в общих чертах обрисовал настоящее и будущее знаменитых братьев:

"Я не знаю, вернется ли Владимир Кличко в большой бокс. Клянусь! Спросите Виталия, вернется ли Владимир или нет. Да, Владимир форму не теряет, но и Виталий тоже. Старший брат не спаррингует, но постоянно тренируется. Если боксер такого уровня перестанет тренироваться, он распадется по частям. Так что это жизненная необходимость. Для того, чтобы жить нормальной жизнью, ты обязан тренироваться. Как только перестанешь это делать, у тебя спину переклинит, рука будет висеть и так далее. Возможно, и отбоксирует Володя. Я не знаю, он сам не принял решение. Победа Фьюри над Уайлдером может стать для него раздражителем. Джошуа для него – не раздражитель, а близкий друг.

Володя принимает решение не на основании раздражителя, а исходя из того, хочет ли он вернуться в бокс. Финансовая сторона не может сыграть никакой роли. Если Владимир проведет бой с Фьюри, боксеры по умолчанию заработают большие деньги. Вопрос в том, хочет ли Володя этого или нет. Я думаю, что он хочет, потому что бывших боксеров не бывает. Мне кажется, что и Виталий по сей день хотел бы в ринг вернуться. Я считаю, что у Володи этот вопрос открыт".