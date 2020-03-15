Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

"Думаю, Владимир Кличко хочет вернуться на ринг: бывших боксеров не бывает", – директор K2 Promotions

15 марта, 15:25

Вадим Авдасев

Александр Красюк рассказал, что братья Кличко продолжают тренироваться и поддерживают форму

Споры о возможном возвращении на ринг бывшего чемпиона мира Владимира Кличко периодически то возникают, то затихают. Тем временем Владимир Кличко получил престижную должность в МОК. Свою точку зрения о будущем украинского спортсмена высказал генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк.

Функционер в общих чертах обрисовал настоящее и будущее знаменитых братьев:

"Я не знаю, вернется ли Владимир Кличко в большой бокс. Клянусь! Спросите Виталия, вернется ли Владимир или нет. Да, Владимир форму не теряет, но и Виталий тоже. Старший брат не спаррингует, но постоянно тренируется. Если боксер такого уровня перестанет тренироваться, он распадется по частям. Так что это жизненная необходимость. Для того, чтобы жить нормальной жизнью, ты обязан тренироваться. Как только перестанешь это делать, у тебя спину переклинит, рука будет висеть и так далее. Возможно, и отбоксирует Володя. Я не знаю, он сам не принял решение. Победа Фьюри над Уайлдером может стать для него раздражителем. Джошуа для него – не раздражитель, а близкий друг.

Володя принимает решение не на основании раздражителя, а исходя из того, хочет ли он вернуться в бокс. Финансовая сторона не может сыграть никакой роли. Если Владимир проведет бой с Фьюри, боксеры по умолчанию заработают большие деньги. Вопрос в том, хочет ли Володя этого или нет. Я думаю, что он хочет, потому что бывших боксеров не бывает. Мне кажется, что и Виталий по сей день хотел бы в ринг вернуться. Я считаю, что у Володи этот вопрос открыт".

В тренде
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Читайте о том, как скандальный американский боксер "отрубил" голову Владимиру Кличко

Смотрите, что Александр Красюк говорил о Тайсоне Фьюри

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс возвращение Владимир Кличко Александр Красюк

Источники: xsport.ua , Зе Интервьюер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Произвол в Польше: судьи украли победу у украинского боксера в бою со Шпилькой
Произвол в Польше: судьи украли победу у украинского боксера в бою со ШпилькойБокс
"Железный Майк" "вырубил" всемирно известного американского рэпера на улицеБокс
Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мертвой в собственной машине
Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мертвой в собственной машинеБокс
Молодежная сборная по боксу попала в смертельное ДТП на трассе
Молодежная сборная по боксу попала в смертельное ДТП на трассеБокс
"Машина в 119 кг будет рвать Усика как бульдозер": угрожающий прогноз для украинского супертяжаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...