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Скандальный американский боксер "отрубил" голову Владимиру Кличко

9 марта, 20:54

Максим Перепелица

Таким образом Шэннон Бриггс хочет вызвать на бой украинского боксера

Бывший американский боксер Шэннон Бриггс продолжает провоцировать экс-чемпиона мира Владимира Кличко. В Instagram Бриггс выложил фото, где держит голову украинского боксера на блюде. Сам Бриггс – в форме официанта.

"Ты позволишь?" – подписал фотографию боксер.

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Отметим, что свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. Владимир Кличко, в свою очередь, объявил о завершении карьеры в 2017 году после нокаута от Энтони Джошуа.

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Ранее мы рассказывали, что американский боксер Шэннон Бриггс продолжает вызывать в ринг Владимира Кличко. Шэннон Бриггс никак не уймется.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

Смотрите, как Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте:

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бокс Владимир Кличко Шеннон Бриггс

Источник: Сегодня|Спорт

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