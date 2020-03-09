Скандальный американский боксер "отрубил" голову Владимиру Кличко

Бывший американский боксер Шэннон Бриггс продолжает провоцировать экс-чемпиона мира Владимира Кличко. В Instagram Бриггс выложил фото, где держит голову украинского боксера на блюде. Сам Бриггс – в форме официанта.

"Ты позволишь?" – подписал фотографию боксер.

Читайте также: "Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете"

Отметим, что свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. Владимир Кличко, в свою очередь, объявил о завершении карьеры в 2017 году после нокаута от Энтони Джошуа.

Ранее мы рассказывали, что американский боксер Шэннон Бриггс продолжает вызывать в ринг Владимира Кличко. Шэннон Бриггс никак не уймется.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

Смотрите, как Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама