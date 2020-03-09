Скандальный американский боксер "отрубил" голову Владимиру Кличко

Бывший американский боксер Шэннон Бриггс продолжает провоцировать экс-чемпиона мира Владимира Кличко. В Instagram Бриггс выложил фото, где держит голову украинского боксера на блюде. Сам Бриггс – в форме официанта.
"Ты позволишь?" – подписал фотографию боксер.
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Отметим, что свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. Владимир Кличко, в свою очередь, объявил о завершении карьеры в 2017 году после нокаута от Энтони Джошуа.
Ранее мы рассказывали, что американский боксер Шэннон Бриггс продолжает вызывать в ринг Владимира Кличко. Шэннон Бриггс никак не уймется.
Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.
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