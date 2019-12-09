Джошуа уверен, что выиграет у "Цыганского короля" и "Бронзового бомбардировщика"

Британский боксер уверен в своей победе над соперниками

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Британский боксер Энтони Джошуа, чемпион мира в супертяжелом весе по четырем версиям, уверен, что выиграет потенциальные бои против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

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"Я бы очень хотел встретиться с Уайлдером или Фьюри в следующем бою. Теперь я буду предпринимать один шаг за раз. Я не чемпион по бегу, а тот, кто будет драться с лучшими в мире. И эти парни – Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Я хотел бы иметь возможность победить их. И я абсолютно уверен в своей победе", – отметил Джошуа.

Напомним, 7 декабря Джошуа победил Энди Руиса по очкам и вернул себе четыре чемпионских пояса. Следующим соперником Энтони Джошуа могут стать болгарский боксер Кубрат Пулев или украинец Александр Усик, поскольку они являются официальными претендентами на пояса IBF и WBO соответственно, которыми владеет британец.

Ранее мы рассказывали, что промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным. Эдди Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем – с Усиком.

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