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Промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным

9 декабря, 11:11

Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем - с Усиком

Джошуа ждет очередь соперников

Джошуа ждет очередь соперников

Картина ближайших боев в супертяжелом весе начинает проясняться. Промоутер свежеиспеченного чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO британца Энтони Джошуа, который в субботу вечером по очкам победил мексиканца Энди Руиса, Эдди Хирн расставил акценты. Вчера мы писали, что от Усика могут избавиться за кулисами.

Хирн заявил, что главным кандидатом на ближайший бой с Джошуа является болгарин Кубрат Пулев. 38-летний боксер по прозвищу Кобра является обязательным претендентом по версии IBF. Пулев в 29 боях в профессионалах проиграл лишь однажды – в ноябре 2014 года нокаутом украинцу Владимиру Кличко. Недавно Кубрат лишь по очкам победил бывшего уголовника, который 14 лет отсидел за наркотики.

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Эдди Хирн считает, что решение нужно принять быстро, поскольку на него сейчас налетают промоутеры многих боксеров – "как грифы". Ожидается, что Кубрат будет первым в очереди к Энтони, а обязательный претендент от WBO, украинец Александр Усик, – вторым. Интересно, что в 2017 году Джошуа и Пулев уже должны были встретиться, но тогда бою помешала травма болгарина. К слову, сам чемпион сказал: "Когда Усик или Уайлдер будут готовы биться, пусть просто позвонят мне".

Как оказалось, между собой договорились и представители разных боксерских организаций. "Наш претендент должен быть первым, мы так решили", – сказал чиновник IBF.

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Усику, как мы писали, скорее всего, предложат пока что сразится с Дереком Чисорой. Интересно, что соперники позавчера встретились в Саудовской Аравии.

Смотрите, как Усик походил по тонкому льду

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